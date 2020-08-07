Çin’den uçuşlarla canlanma başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle kesintiye uğrayan Çin’e maden ihracatının yeniden yükselişe geçtiğini açıklayan Kaya, “Toplam ihracatımızın yüzde 40’ını yaptığımız, yerine alternatif koyamayacağımız bir pazar. THY’nin uçuşları başlatmasıyla Çin’den alıcıların geldi ve belli bir ilerleme kaydettik. Bu trafiğin başlamasıyla üretim ve beraberinde istihdam da hareketlendi” dedi. Yeni maden kanunu için hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Kaya, “Doğayı tahrip ediyormuşuz gibi bir algı var. Oysa ki bir alanın binde 1.6’lık kısmında tahribat yapıyoruz. Sezaryen yapıp cevheri alıyoruz, tekrar rehabilite ederek doğaya kazandırıyoruz” dedi. l DHA