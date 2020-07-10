Çin’e iki İzmir ofisi

Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, SODEV’in Yerel Yönetimler Okulu’na katıldı, “İzmir’i dünya ölçeğinde bir kent yapma hedefiyle çalışıyoruz” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Sosyal Demokrasi Vakfı’nın (SODEV) bu yıl ilk kez çevrimiçi düzenlediği Yerel Yönetimler Okulu’na katıldı. Soyer, katılımcılara sosyal demokratik belediyecilik anlayışını anlattı. Başkan Soyer, toplumcu belediyeciliğin halkın yaşadığı şehirler üzerindeki söz hakkını önceleyen, daha adil ve kapsayıcı bir yerel yönetim anlayışı olduğunu söyledi. Sosyal demokrat belediyeciliğin en önemli iddialarından biri olan katılım sürecinin klasik kent meydanlarından hızla çevrimiçi ve sosyal medya platformlarına taşındığını kaydeden Başkan Soyer, şunları vurguladı:

‘Dijitale döndük’

“Başta gençler olmak üzere vatandaş internet üzerinden kente dair görüşlerini, öneri ve eleştirilerini paylaşıp, yerel demokrasiyi başka bir satha taşıyor. Biz de demokrasinin köklerinin atıldığı bu şehiri, yeniden köklü bir demokrasi anlayışıyla yönetmeyi şiar edindik. Kentin en büyük dijital meydanı Biz İzmir platformu, bu anlayışın sonucu olarak kuruldu.”

Soruları da yanıtlayan Başkan Soyer, en büyük hayalinin İzmir’i bir dünya kenti yapmak olduğunu söyledi. Tunç Soyer, İpek Yolu projesinde İzmir’in konumu sorusu üzerine de, “Bu güzergah üzerindeki ülkeler ve İpek Yolu’nun başlangıcı olan Çin ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde hem Şanghay’da hem de Chengdu’da bir İzmir ofisi açmayı hedefliyoruz” dedi.

Öncelik tarım ve turizm

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Kalite Derneği İzmir Şubesi’nin (KalDer) düzenlediği İzmir Yönetim Buluşmaları’nın konuğu oldu. ‘Yeni Normal Süreçte İzmir’in Sürdürülebilirlik Yaklaşımı’nın ele alındığı çevrimiçi seminerde Başkan Soyer, pandemi döneminin tüm dünyada kendi kendine yeten bir ekonomi için tarımın önemini bir kez daha ortaya çıkardığını hatırlattı. Soyer, “Üretimimizi artırmak, yerli tohumu güçlendirmek, küçük üreticiyi örgütleyerek kooperatif çatısı altında buluşturmak, tarımsal ürünü sanayi ürününe dönüştürmek için çalışıyoruz. Turizmde de yeteri kadar güvenli ve hijyenik bir hizmet sunamıyorsanız kültürel, doğal, gastronomik değerlerinizin bir kıymeti olmuyor. Ortak akılla hazırladığımız turizm stratejik planı doğrultusunda çalışıyoruz. İzmir’i tüm değerleriyle hem yurtiçinde hem yurtdışında tanıtacak Visit İzmir mobil aplikasyonu hazırlıyoruz” dedi.