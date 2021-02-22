Çino, hastalığa meydan okuyor

Türkiye’nin farklı yerlerinden çok sayıda internet kullanıcısının ‘DMD Savaşçısı Çino’ etiketiyle paylaştığı zıplama, koşma ve takla atma videoları ile sosyal medyada büyük ilgi gören Çınar Alp, ailesinin evde hazırladığı özel odadaki havuzda egzersiz yaparak hastalığına meydan okuyor. Özel odada tırmanma duvarı ve havuz hazırladıklarını belirten anne Manolya Alay, her gün en az 1 saati burada geçirdiklerini ifade etti, “Çınar bu odayı çok seviyor. Yüzmenin dışında da gün içinde birkaç sefer gelip, tırmanma duvarına çıkar. Salıncağında sallanır. Haftanın 3 günü yüzüyor. Havuzda da yaklaşık 1, 1.5 saat kalıyor. Hem egzersizlerini yapıyor hem oyun oynuyor. İnşallah gerekli önlemler alınarak hem fizik tedavi merkezleri hem havuzlar açılır ki çocuklarımız uzmanların elinde tedavilerini alsın” dedi. Türkiye’de yaklaşık 5 bin DMD hastası olduğunu anlatan anne Alay, hastalığın çok hızlı ilerlediğini belirtti; yurtdışında bulunan ve zaman kazandıran ilaçlardan faydalanmak istediklerini söyledi.



