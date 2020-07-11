11.07.2020 - 00:03 |
Cinsiyet eşitliği eğitimi verildi
İzmir Büyükşehir Belediyeüst yönetim kadrolarına ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Stratejik Planlama ve Bütçeleme’ eğitimi verdi.
Toplumsal cinsiyete duyarlı stratejik planlama ve bütçeleme eğitimi iki oturum halinde yapıldı.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.