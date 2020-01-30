‘Cinsiyet eşitsizliği eğitimle giderilir’

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), Ocak ayı toplantısını Türkan Saylan Sanat Merkezi’nde yaptı. Toplantıda İzmir Valiliği İl Sosyal Etüd Proje Müdürlüğü’nün önderliğinde İzmir Kadın Kuruluşları Birliği ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin birlikte (UCİM) organize ettiği ‘Güçlü Çocuklar Güçlü Yarınlar’ projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

25 dernek katıldı

İKKB Başkanı Huriye Serter, “Projemizle, kadın ve erkek eşitliğini sğalamak için çoculara ve velilere eğitimler veriyoruz. Eşitsizlik ancak eğitimle aşılabilir” dedi.

Projenin bileşenleri ve işleyişleri hakkında bilgi veren Güçlü Çocuklar Güçlü Yarınları Proje Koordinatörü Tülay Canda da, eğitim konularının kadınların güçlendirilmesi ve fırsat eşitliği, kadın hakları, kadın sağlığı, aile içi iletişim ve çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi olduğunu söyledi. Önceki dönem İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Eraslan, geçen yılki etkinliklere 25 derneğin katıldığını söyledi. 172 saha çalışanıyla projenin sürdürüldüğünü ifade eden Eraslan, “25 dernek başkanı sahada bizzat çalıştı. Beş farklı ilçede 400’den fazla eğitim verildi. Bu eğitimler bizlerin geleceğe umutla bakmasını sağlıyor” diye konuştu.