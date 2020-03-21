21.03.2020 - 00:05 |
Çıraktı, üç fabrika kurdu
MANİSA’da yaşayan Halit Ünlü (73), tarım aletleri üretimi yapan bir atölyede çırak olarak başladığı mesleğine, şimdi 27 ülkeye ihracat yapan 3 fabrikanın sahibi olarak devam ediyor.
Banka kredisi ile çalıştığı atölyeye ortak olduğunu anlatan Ünlü, “Toprağı daha iyi kavrayan bir pulluk tasarladım ve üretimine başladım. Çiftçiler tarafından beğenilince işler büyüdü. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika kurdum. Dış pazara da açılınca iki fabrika daha eklendi. 520 çalışanla, yılda 30 bin pulluk üretiyoruz. Bu yıl 350 milyon lira ciro yapmayı ve çalışan sayımızı 600’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. l cemil seval DHA
Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.