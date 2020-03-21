BİST85.7960,70EURO7,020,29USD6,550,14ALTIN315,271,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Çıraktı, üç fabrika kurdu
    ABONE OL
    21.03.2020 - 00:05 |

    Çıraktı, üç fabrika kurdu

    MANİSA’da yaşayan Halit Ünlü (73), tarım aletleri üretimi yapan bir atölyede çırak olarak başladığı mesleğine, şimdi 27 ülkeye ihracat yapan 3 fabrikanın sahibi olarak devam ediyor.

    Çıraktı, üç fabrika kurdu

    Banka kredisi ile çalıştığı atölyeye ortak olduğunu anlatan Ünlü, “Toprağı daha iyi kavrayan bir pulluk tasarladım ve üretimine başladım. Çiftçiler tarafından beğenilince işler büyüdü. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika kurdum. Dış pazara da açılınca iki fabrika daha eklendi. 520 çalışanla, yılda 30 bin pulluk üretiyoruz. Bu yıl 350 milyon lira ciro yapmayı ve çalışan sayımızı 600’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. l cemil seval DHA

    Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (20 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 Miraç Kandili mesajları: En güzel, anlamlı, uzun-kısa ve resimli Mirac Kandili mesajları

    2020 Miraç Kandili mesajları: En güzel, anlamlı, uzun-kısa ve resimli Mirac Kandili mesajları

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

    İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

    Pusuya müebbet istendi

    Pusuya müebbet istendi

    Sıradaki Haber