Çıraktı, üç fabrika kurdu

Banka kredisi ile çalıştığı atölyeye ortak olduğunu anlatan Ünlü, “Toprağı daha iyi kavrayan bir pulluk tasarladım ve üretimine başladım. Çiftçiler tarafından beğenilince işler büyüdü. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika kurdum. Dış pazara da açılınca iki fabrika daha eklendi. 520 çalışanla, yılda 30 bin pulluk üretiyoruz. Bu yıl 350 milyon lira ciro yapmayı ve çalışan sayımızı 600’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. l cemil seval DHA