Çıtayı el ele yükseltelim

Konuklara çıtayı daha da yükseltelim çağrısı yapan Özer, zeytinyağı üretiminde kalitenin artması, markalaşma ve tanıtıma önem verilmesini istedi. “Milas zeytinyağının kalitesini bir kez daha kanıtladığınız için teşekkür ediyorum” diyen Özer, “Kısa sürede 57’ye yükselen Milas zeytinyağı markası daha da artmalı. Tanıtım için fuarlar, yarışmalar çok önemli, hepsine katılım sağlamalıyız” ifadelerini kullandı. Üreticiler de coğrafi işaret için Özer’e teşekkür etti, büyük avantaj kazandıklarını belirtti.