Çocuğum olacaksa kız olsun isterim

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Çakırbeylisi Oktay Kaynarca, oynadığı her rolün hakkını veriyor. Bazen bir jön bazen de bir mafya babası olarak karşımıza çıkan başarılı oyuncu, bu yıl kariyerinin 31. yılını kutluyor. Canlandırdığı karakterle herkesi ekran başına kitleyen Oktay Kaynarca, aile, kariyer planı, reklam anlaşması ve daha birçok konuda Milliyet Ege’ye konuştu.

Oktay Kaynarca nereli?

Malatya Hekimhan Güzelyurtluyum. Ben şehir milliyetçisi değil Türkiye milliyetçisiyim, ülke milliyetçisiyim. Ben ülkemi, milletimi severim. Ülkemin bayrağının dalgalandığı her yer benim için memleketimdir. ‘Oradan adam çıkmaz, buradan adam çıkmaz’ gibi lafları da hiç sevmem. Her yerden adam çıkar. Memleketim Malatya Hekimhan Güzelyurt, hatta soyadımız da Güzelyurt’tan çıkan Kaynarca Suyu’ndan gelir.

Malatyalı olmanıza rağmen rol aldığınız dizilerde Karadeniz ağzıyla konuşabiliyorsunuz. Bunu nasıl başarıyorsunuz?

Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinde böyle oldu. Doğrudur beni Karadenizli zannederler. Hatta bazıları bahse giriyor, ‘Olur mu ya bizim köyden annesi’ diye. Benim için bir sorun yok zannetsinler. Mesela; ben Adanalı’da oynadım, Adanalı zannettiler. Bu oyunculukla alakalı bir durum. Demek ki oynadığım roller o yörenin insanlarına gerçekçi bir şekilde gidip değiyor ki öyle sanıyorlar. Bu da benim için gurur kaynağı olur.

Evet, bugüne kadar birçok başarılı projede yer aldınız. En son Hızır Çakırbeyli rolüyle de fenomen oldunuz...

Oynadığım rollerle hep farklı şeyler denedim. Bir oyuncu tek kalıp içinde kalmamalı, keza birçok tarz denedim komedi de olmak üzere. Bir oyuncunun hayalleri bitmez, bitmemeli. Sanat önce hayal etmekle başlayan işlerin başında gelir. Kurtlar Vadisi’ndeki Süleyman Çakır ne kadar fenomen olduysa bence Hızır Çakırbeyli karakteri de o kadar sevildi ve o kadar fenomen oldu.

Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz?

Hep söylediğim üzere değişmez dört gerçek var bu tür projelerde; senaryo, cast, reji ve prodüksiyon. Bu dört ayak yere sağlam basmıyorsa mutlaka bir yerden çöker. Sanırım biz yere basan dört sağlam ayak üzerinde kurduk masamızı ve şükür güzel şeyler koyuyoruz masaya.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın senaryosu size ne kadar yakın?

Aslında senaryo önüme geldiğinde çok ilginç bir rastlantıydı bizim aileyle ilginç benzerlikler olması. Ama bu benzerlikler sanırım herkesin ailesi için geçerli. İşte, Çakırbeyli’lerin içinde bu karakterler oldukça fazla. İşin asıl sırrı ise yazarlarla çok eskiye dayanan iş arkadaşlıklarımız; zira özellikle Hızır Çakırbeyli başta olmak üzere yazdıkları karakterleri oynayan oyuncuların sınırlarını, yeteneklerini, reflekslerini bilerek yazmak çok önemli ve değerli bir seviye. Kafasındaki repliği nasıl, hangi mimik, hangi beden dili ve psikolojiyle söyleyeceğini bilmek çok önemli bir avantaj yazar için. Sanırım bizim senaristlerimiz bu durumun fazlasıyla keyfini çıkarıyorlar.

Sizi yolda gören Hızır Reis mi diyor? Oktay abi mi?

İkisini de söyleyen var. Çok güzel tepkilerle karşılaşıyoruz, insanın yüzünü gülümseten anlar oluyor. Ne iş yaparsam yapayım; samimi ve gerçek olmasının önemine inanırım. Milletimi iyi tanıdığımı düşünüyorum. Çok farklı tepkiler veren bir yapımız var, hiçbir millete benzemiyoruz. Bu bir oyuncunun yaşadığı coğrafyayla ilgili çok şanslı bir ayrıntı.

‘Setimiz tez konusu olur’

Canlandırdığınız karakterlerin size en yakını hangisi?

Oynadığım karakterin elbisesini üstüme giydiğimde o adam olurum, işim bitip elbisemi astığımda kendim olurum. Aksi deliliktir. Keza oynadığım bütün roller bana yakındır, değilse yakınlaşırım ya da rolü yaklaştırırım kendime.

Dizi setlerinde güzel, komik olaylar çıkar. Sizde nasıl bir hava var?

Bizim setimizde asla anlaşmazlıklar olmaz. Bence bu tez konusu olmalı. Bir gün birisi dizi ekip çalışmasını tez olarak ele alırsa, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” setine gelip görmeleri lazım. Saygı, sevgi, özveri, anlayış, ekip ruhu hiç eksik olmadı. Biz bu ruhu ayakta tutabilmek için oyunculuğa verdiğimiz kadar emek veriyoruz. Mesela; sette teknik ekip çok çalışır, onlar çalışırken onlara moral vermek gerektiğine inanırız. Bizim setimizin başından beri en net kuralı başrol oyuncusu olsa bile setimizdeki çaycıya yüksek sesle konuşamaz. Bu ekip ruhunun bilincinden kaynaklanıyor. Bizim setimizde muhteşem bir samimiyet, arkadaşlık ve dostluk var.

Bir marka ile reklam anlaşması da yaptınız değil mi?

Koleksiyon fotoğrafları ile başlayan bu samimi birliktelik ikinci yılında reklam çekimi ve başka alanlarda da çok hoş bir şekilde yükselerek devam ediyor ve önümüzdeki yıl itibariyle birçok sürprize hazırlanıyoruz.

Evlenme ve çocuk planınız var mı?

Evlilik bana uzak bir şey değil açıkçası. Evliliği bana düşündürecek bir durumun oluşması gerekir. Romantik bir şey bence evlilik. Baba olmak tabii ki istiyorum özellikle de birçok kız çocuğum olsun isterim.

‘Aşkın yaşı yoktur’

Sizin hayatınızda önemli olan değerler nelerdir?

Aile, arkadaşlık, dostluk samimiyet vatan millet bayrak gibi kavramlar değişmez değerlerimizdir.

Sosyal medyada da aktifsiniz. Dijital platformda bir projede yer almak ister misiniz?

Artık birçok şeyi sosyal medyadan takip ediyoruz. Ana akım medya, yani ulusal televizyonlar bu güne dek çok yük taşıdı reklam ekonomisi üzerinden. Digital platformlar ise ekonomik baskıdan daha uzak bir yerde. Daha özgür bir alan ve bizim işimizde bir lüks aslında zaman bütçe ve fikir uygulamasında. Aynı zamanda çok evrensel bir yapı. Doğal olarak bu mecradan uzak kalmamız mümkün değil.

Pandemi süreci sizi nasıl etkiledi?

Bizim sektörün daha da dikkatli olması gereken özel bir durumu var. Bir fabrikanın patronu veya herhangi bir çalışanı hastalanırsa diğer çalışanlar sistemi devam ettirebilir ama ana cast oyuncularından birine bir şey olması durumunda çekimler durmak zorunda kalır. Sonuç olarak çok dikkat ediyoruz ama yine de nereden ne geleceğini bilemez halde işimizi yapmaya çalışıyoruz ve yapmalıyız da.

Aşkın yaşı var mı?

Aşkın yaşı tabii ki yok. Her yaşta yaşanan aşkın değeri ve anlamı farklıdır diye düşünüyorum.

Güzel kadın mı? Akıllı kadın mı?

Herkesin güzel ya da akıllı kadın kavramı farklıdır, ben size soruyorum, ‘Akıl mı güzeldir güzel olmak mı akıldır?’

2021’de dizi haricinde yeni projeniz var mı?

Ben “Allah’ı güldürmek istersen projelerinden bahset” lafını çok severim. Ama “Kader gayrete âşıktır” lafını da çok severim. Galiba bu iki lafın arasında bir yolda ilerleyecek, sürdürüp gideceğiz bize verilen süreyi. Benim hep rafın üstünde projelerim, yapmak istediklerim oldukça fazla oldu. Film yapmak istiyorum artık her sene. Kitap yazmak istiyorum mesela. Kamera arkasında da bir şeyler yapmak bana hoş geliyor. Sanırım beni daha çok görüp duyacaksınız, sıkılmazsanız...