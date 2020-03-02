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    HaberlerEge Haberleri Çocuk işçi sorununa neşter!
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    02.03.2020 - 00:04 |

    Çocuk işçi sorununa neşter!

    Çocuk işçi sorununa neşter!

    Türkiye’nin önde gelen kuru meyve üreticisi ve ihracatçısı K.F.C Gıda A.Ş, Türkiye’nin en büyük problemlerinden biri olan mevsimlik tarım işçiliğinde çocuk işçilerinin çalıştırılmasının önlenmesi adına Fair Labor Association (FLA) programına katıldı. K.F.C. Gıda, Gediz Havzası’ndaki üreticileriyle Menemen’de UTAEM’de ‘4. Üzüm Üreticileri Toplantısını’ gerçekleştirdi. Saruhanlı, Ahmetli ve Menemen’den 250 üreticinin katıldığı toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, Türkiye’nin en büyük problemlerinden birinin çocuk işçilerin çalıştırılması olduğunu, bunu önlemek için FLA ile işbirliği yaptıklarını belirtti. Ticaretin adil yapılması için çaba gösterdiklerini anlatan Celep, “Çocuk işçi çalıştırmadığımız gibi, ürün tedarik ettiğimiz üreticilerimizin de çocuk işçi çalıştırmadığının kontrol altına alındığı FLA programına üye olduk” dedi.

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