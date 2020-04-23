Çocuk ne derse o

NE İSTERLERSE YERİNE GETİRİN



20 yaş altındakilerin sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından uzun süredir mahsur kalan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı maalesef evlerinde balkonlarda kutlayacak. Günler öncesinde süslemeleri bitiren ve bugünü dörtgözle bekleyen küçükleri; kimse kırmasın, ne isterlerse aileleri yerine getirsin, çünkü çok sıkıldılar. Siz anne ve babalardan anlayış bekliyorlar.



BUGÜN, ANI OLARAK KALACAK



Yarının büyükleri, geleceğimizin yöneticileri, yaşadıkları bugünü hiç ama hiç unutmayacak. Sevgili büyükler, onları motive etmek için elinizden ne geliyorsa yapın. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü yıl etkinliğini evde kutlamanın kendileri için ne kadar zor olduğunu biliyoruz çocuklarımızın. Daha önceki törenleri anımsayacak olan küçükler, bugünü ileride anı olarak anlatacak.



Unutulmayacak



Denizli’de Büyükşehir Belediyesi Bandosu cadde ve sokaklarda şarkı ve marşlar çalacak. Başta çocuklar olmak üzere evlerinde kalan vatandaşlar unutulmaz bir gün yaşayacak.



‘Yarınlarınız mutlu olsun’



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yayımladığı mesajda, “Bayramımız kutlu, yarınlarımız çok daha mutlu olsun” diye konuştu.





Bayram ruhu bitmesin



İzmir iş dünyası temsilcileri, TBMM’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle birer mesaj yayınladı, “Bayramımızı ruhunu kaybetmeden kutlayalım” diye konuştu.

