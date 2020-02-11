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    HaberlerEge Haberleri Çocuk ormanında eğitim verilecek
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    11.02.2020 - 07:00 | | DHA

    Çocuk ormanında eğitim verilecek

    İZMİR’İN Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi yakınlarında 400 dönümlük orman alanında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2016 yılında tesis edilen Çocuk Ormanı, ilçesi sınırlarında yer alan tüm okullara orman eğitim alanı olarak da hizmet verecek.

    Çocuk ormanında eğitim verilecek

    İZMİR’İN Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi yakınlarında 400 dönümlük orman alanında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2016 yılında tesis edilen Çocuk Ormanı, ilçesi sınırlarında yer alan tüm okullara orman eğitim alanı olarak da hizmet verecek.
    Her kademede eğitim öğretim gören öğrencileri; öğretmenleri ve aileleri ile birlikte doğa ile buluşturmak, doğada oyun spor sanat gibi etkinlikleri ile eğitim alanları oluşturarak doğayı sevdirmek orman sevgisi ve bilincini geliştirmek amacıyla ‘Karşıyaka Okulları Orman Eğitim Alanı Projesi’ hayata geçiriliyor. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, ormanların emanetçisi olan çocuklarda orman sevgisi ve bilincinin oluşmasının en önemli yolunun eğitim olduğunu, bunun da ormanların çocuklar tarafından keşfedilmesiyle olacağını söyledi. 

    Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
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    Esed rejimi Türk askerine saldırdı! 5 şehit, 5 yaralıİdlib'in kuzeyinde Esed rejiminin topçu atışı sonucu 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığını açıkladı.
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