Çocuk ormanında eğitim verilecek

İZMİR’İN Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi yakınlarında 400 dönümlük orman alanında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2016 yılında tesis edilen Çocuk Ormanı, ilçesi sınırlarında yer alan tüm okullara orman eğitim alanı olarak da hizmet verecek.

Her kademede eğitim öğretim gören öğrencileri; öğretmenleri ve aileleri ile birlikte doğa ile buluşturmak, doğada oyun spor sanat gibi etkinlikleri ile eğitim alanları oluşturarak doğayı sevdirmek orman sevgisi ve bilincini geliştirmek amacıyla ‘Karşıyaka Okulları Orman Eğitim Alanı Projesi’ hayata geçiriliyor. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, ormanların emanetçisi olan çocuklarda orman sevgisi ve bilincinin oluşmasının en önemli yolunun eğitim olduğunu, bunun da ormanların çocuklar tarafından keşfedilmesiyle olacağını söyledi.