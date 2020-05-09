09.05.2020 - 00:03 |
Çocuk oyun grupları dezenfekte ediliyor
Ödemiş Belediyesi, 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında, istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek 14 yaş ve altındaki çocuklar için parkları dezenfekte ediyor.
Çocukların mutlaka anne-baba veya yakınlarının kontrolünde olmaları gerektiğini belirten Başkan Mehmet Eriş, “Sürecin başındna bu yana parklarda hijyen uygulamaları yapıyoruz” dedi.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.