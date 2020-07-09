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    HaberlerEge Haberleri Çocuk sahibi olmayı engelliyor
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    09.07.2020 - 00:02 |

    Çocuk sahibi olmayı engelliyor

    Bir erkek hastalığı olan ve çocuk sahibi olmayan varikosel hakkında bilgi veren Ekol Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Tansu Turgut hastalığın tedavi yöntemlerini anlattı.

    Çocuk sahibi olmayı engelliyor

    Turgut, “Testislerdeki kirli kanın sağlıklı bir şekilde tahliye edilememesi, bu kirli kanın testisler civarında birikmesinden oluşan bir damar hastalığıdır. Erişkin erkeklerin yüzde 20’sinde bu hastalık görülebilir” dedi. Varikoselin çok belirgin net bir nedeni olmadığını belirten Opr. Dr. Tansu Turgut, “Genellikle anatomik yapıyla ilişkilidir. Kilolu olan, karın içi basıncı arttıran ağır spor yapan kişiler, kronik kabızlığı olan ve ayakta çok duran kişilerde daha sık rastlanır” diye konuştu. Her hastanın ameliyat olmasına gerek olmadığını belirten Opr. Dr. Tansu Turgut, “Ağır ve zor bir ameliyat değildir. Ancak bir damar ameliyatı olduğu için titiz ve özellikli yapılması gerekir. Son yıllarda mikroskobik varikoselektomi yöntemi kullanılmaktadır. Anestezi eşliğinde yapıldığı için hasta ağrı duymaz. Hastalar ameliyat sonrasında 1-2 gün içinde günlük hayatlarına dönebilir” şeklinde konuştu.

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