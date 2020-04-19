19.04.2020 - 00:00 |
Çocuklar, Ata’sına mektup yazacak
Menemen Belediyesi 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde yarışma düzenliyor. “Cumhuriyet çocukları Ata’sına mektup yazıyor” başlıklı yarışmaya ilköğretim 1, 2, 3, 4 ve Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri katılabilecek. Yarışmaya katılacak öğrencilerin mektuplarını 22 Nisan Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar mebgem@menemen.bel.tr adresine göndermeleri gerekiyor.
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.