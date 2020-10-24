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    HaberlerEge Haberleri Çocuklar Atatürk’e sevgisini anlatacak
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    24.10.2020 - 07:00 |

    Çocuklar Atatürk’e sevgisini anlatacak

    Karabağlar Belediyesi’nin Atatürk sevgisini geliştirmek ve barış içinde bir arada yaşama kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği ‘Atatürk ve Kitap Sevgisi’ konulu kompozisyon yarışmasına başvurular başladı.

    Çocuklar Atatürk’e sevgisini anlatacak

    Karabağlar Belediyesi’nin Atatürk sevgisini geliştirmek ve barış içinde bir arada yaşama kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği ‘Atatürk ve Kitap Sevgisi’ konulu kompozisyon yarışmasına başvurular başladı. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmaya, son başvuru tarihi 3 Kasım olarak belirlendi. A4 kağıdına iki sayfayı geçmeyecek şekilde okunaklı şekilde yazılacak kompozisyonlar, elden ya da posta yoluyla teslim edilecek.

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