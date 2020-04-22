Çocuklar bayramı evde kutluyor

Kovid-19 salgını nedeniyle evden çıkması kısıtlanan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı rengarenk süslenen balkonlarda kutlayacak. Yarın 100. yılı kutlanacak olan bayram coşkusu için mahalleler kırmızıya büründü.

Aliağa Belediyesi, bayram öncesi bayrak sürprizi yaptı. Milletin Ekibi; merkez, Yeni Şakran ve Helvacı’da kurulan stantlar vasıtasıyla bugün 10 bin Türk Bayrağı dağıtılıyor. 23 Nisan Perşembe günü saat 11.00’de tüm Aliağalılar, balkonlarında saygı duruşu sonrasında İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan ellerinde ay yıldızlı bayraklarla okuyacak.

Turgutlu Belediyesi ise 23 Nisan’ı şiir okuma ve resim yarışmasıyla kutlayacak. Çocukların, şiirlerini okuduğu video ve yaptıkları resimlerin fotoğrafları ile birlikte isim, soyisim ve yaş bilgilerini bu akşam saat 17:00’ye kadar Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın Facebook hesabına mesaj yoluyla iletmesi gerekiyor. Saat 23:59’a kadar en çok beğeniyi alan ilk üç gönderi ise yarışmayı kazanacak.

750 miniğe ulaştı

Öte yandan belediyenin “Sen Evde Kal Kitap Sana Gelsin” projesi kapsamında, Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nin sosyal medya hesaplarını beğenip takip eden ve mesaj yoluyla iletişim bilgilerini gönderen 20 yaş altı çocuk ve gençlere kitap dağıtımı sürüyor. Proje kapsamında 11 Nisan’dan bugüne kadar 750 çocuğa ulaşıldı. Hedef, 4 bin kitabı çocuk ve gençlerimizle buluşturmak.

Başkan süsledi

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de, 23 Nisan için video hazırladı ve ilçe halkına seslendi. Gürbüz, “Salgın nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir arada kutlayamayacağımız için üzgünüz. Kendi balkonumu süsledim, sizleri de balkon ve pencerelerinizi süslemeye davet ediyorum” dedi.