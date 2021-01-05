Çocuklar derslerden uzak kalmayacak

Menemen’deki Huriye-Mehmet Akçasakız İlkokulu’nda okuyan çocuklara yeni yıl hediyesi olarak tablet armağan etti. Kulüp Başkanı Sezai Nüzhet Noyan, “Çocuklarımızın eğitime uzak kalmalarına kayıtsız kalamazdık. Üstelik 1. sınıf gibi okuma-yazmayı öğrenmesi gereken ve temel değerleri alabileceği bir dönemde. Eğitim her zaman önceliğimiz olmaya devam edecek” dedi.