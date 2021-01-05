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    HaberlerEge Haberleri Çocuklar derslerden uzak kalmayacak
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    05.01.2021 - 00:03 |

    Çocuklar derslerden uzak kalmayacak

    İzmir Alsancak Rotary Kulübü, uzaktan eğitimde öğrenim gören öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla kolları sıvadı.

    Çocuklar derslerden uzak kalmayacak

    Menemen’deki Huriye-Mehmet Akçasakız İlkokulu’nda okuyan çocuklara yeni yıl hediyesi olarak tablet armağan etti. Kulüp Başkanı Sezai Nüzhet Noyan, “Çocuklarımızın eğitime uzak kalmalarına kayıtsız kalamazdık. Üstelik 1. sınıf gibi okuma-yazmayı öğrenmesi gereken ve temel değerleri alabileceği bir dönemde. Eğitim her zaman önceliğimiz olmaya devam edecek” dedi.

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