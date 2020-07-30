Çocuklar gülsün

Bayraklı Belediyesi, Kızılay İzmir Şubesi ve Bir Çocuk Da Sen Giydir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kurban Bayramı için 839 öğrenciye bayramlık giysi dağıtıyor. Belediyeye ulaşan kolileri teslim alan Başkan Serdar Sandal, “Bin 678 parça ürün titizlikle ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak. Bağışçılara ve projede emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Kolilerde erkek çocuklar için pantolon ve gömlek, kız çocukları için ise elbiseler ve tişörtler bulunuyor.



Alışveriş esnaftan



Menderes Belediyesi de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik Ramazan Bayramı’nda yapılan “Bu bayram bir çocuğu da siz giydirin” kampanyasını Kurban Bayramı için tekrarladı. Hayırseverlerin katılımıyla yapılan kampanya ile 500 çocuğa bayramlık giydi hediye edildi.



Kıyafet alışverişini ilçe esnafından yaptıklarını belirten Başkan Mustafa Kayalar, “Geçen bayram yoğun ilgi gören kampanyamızla yine çocukların yüzünü güldürdük. Katkı koyan herkese teşekkür ederiz. Her şey çocuklarımız için” dedi.