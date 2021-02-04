Çocuklar için Aile Atölyesi başladı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan atölyenin açılışına, Belediye Başkanı Mehmet Çakın da katıldı. Kovid kuralları çerçevesinde randevu sistemiyle sürdürülen atölyeye, 4-9 yaş arasındaki çocuklar katılabiliyor. Başkan Çakın, “Yakın zamanda pandeminin tamamen hayatımızdan çıkmasıyla çok daha güzel ve kalabalık etkinlikleri çocuklarımızla ve yetişkinlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.