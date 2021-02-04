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    HaberlerEge Haberleri Çocuklar için Aile Atölyesi başladı
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    04.02.2021 - 00:02 |

    Çocuklar için Aile Atölyesi başladı

    Uşak Belediyesi’nin eğlenceli ve eğitici projesi Aile Atölyesi, Kovid-19’un çocuklar üzerindeki izlerini silmeyi amaçlıyor.

    Çocuklar için Aile Atölyesi başladı

    Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan atölyenin açılışına, Belediye Başkanı Mehmet Çakın da katıldı. Kovid kuralları çerçevesinde randevu sistemiyle sürdürülen atölyeye, 4-9 yaş arasındaki çocuklar katılabiliyor. Başkan Çakın, “Yakın zamanda pandeminin tamamen hayatımızdan çıkmasıyla çok daha güzel ve kalabalık etkinlikleri çocuklarımızla ve yetişkinlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

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