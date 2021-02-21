21.02.2021 - 00:03 |
Çocuklar için EBA Merkezi hizmette
Yunusemre Belediyesi, pandemi nedeniyle eğitim-öğretimden uzak kalan, internete ulaşım imkânı bulunmayan çocukları yalnız bırakmıyor.
Belediye ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğiyle hayata geçirilen EBA Erişim Merkezi hizmet vermeye başladı. Merkezde uzaktan eğitim imkânı bulunmayan çocuklar, oluşturulan sınıflarda uzaktan bağlantıyla derslerine katılım sağlayabilecek. Merkez, haftanın 5 günü 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.