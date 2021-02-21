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    HaberlerEge Haberleri Çocuklar için EBA Merkezi hizmette
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    21.02.2021 - 00:03 |

    Çocuklar için EBA Merkezi hizmette

    Yunusemre Belediyesi, pandemi nedeniyle eğitim-öğretimden uzak kalan, internete ulaşım imkânı bulunmayan çocukları yalnız bırakmıyor.

    Çocuklar için EBA Merkezi hizmette

    Belediye ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğiyle hayata geçirilen EBA Erişim Merkezi hizmet vermeye başladı. Merkezde uzaktan eğitim imkânı bulunmayan çocuklar, oluşturulan sınıflarda uzaktan bağlantıyla derslerine katılım sağlayabilecek. Merkez, haftanın 5 günü 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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