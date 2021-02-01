Çocuklar için eğlenceli bilim serisi başladı

Bornova Belediyesi, çocuklara bilimi sevdirmek amacıyla eğlenceli bir bilim serisi başlattı. İnternet üzerinden her ay bir konunun işleneceği seride alanlarında uzman akademisyenler kendilerine yöneltilen soruları yanıtlıyor. İlk olarak ‘Uzay’ konusu ile başlayan bilim serisi, fizik, kimya, astronomi, biyoloji gibi alanlarla devam edecek. Soru sormak ya da bilgi almak isteyenler Bornova Belediyesi Youtube kanalı üzerinden bilim serisine ve daha farklı içeriklere ulaşabilir.