Çocuklar pandemide yaşadıklarını çizecek

ŞEHZADELER Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile “Pandemi Sürecinde Gençlik Projesi” adıyla resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyor. Manisa merkezdeki ilk, orta ve lise öğrenciler, eserlerini 19 Mart’a kadar okullarına teslim edebilecek. Başkan Ömer Faruk Çelik, “Çocuklarımıza neler yaşadıklarını anlatma imkanı sunmak istedik” dedi.