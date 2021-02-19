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    HaberlerEge Haberleri Çocuklar pandemide yaşadıklarını çizecek
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    19.02.2021 - 07:00 |

    Çocuklar pandemide yaşadıklarını çizecek

    ŞEHZADELER Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile “Pandemi Sürecinde Gençlik Projesi” adıyla resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyor.

    Çocuklar pandemide yaşadıklarını çizecek

    ŞEHZADELER Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile “Pandemi Sürecinde Gençlik Projesi” adıyla resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyor. Manisa merkezdeki ilk, orta ve lise öğrenciler, eserlerini 19 Mart’a kadar okullarına teslim edebilecek. Başkan Ömer Faruk Çelik, “Çocuklarımıza neler yaşadıklarını anlatma imkanı sunmak istedik” dedi.

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