BİST115.1900.00EURO7.730.31USD6.850.08ALTIN386.290.59
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Çocuklar, yasak ve tehlike dinlemedi
    ABONE OL
    23.06.2020 - 07:00 | | DHA

    Çocuklar, yasak ve tehlike dinlemedi

    İzmir’de sıcaktan bunalan çocuklar, yasağa ve tehlikeye aldırış etmeden çeşitli yerlerdeki süs havuzlarına girdi.

    Çocuklar, yasak ve tehlike dinlemedi

    İzmir’de sıcaktan bunalan çocuklar, yasağa ve tehlikeye aldırış etmeden çeşitli yerlerdeki süs havuzlarına girdi. Kentte 33 derece hava sıcaklığına yüzde 40’a yakın nem de eklenince bir grup çocuk, Konak Meydanı’nda bulunan, içinde elektrik aksamı olan süs havuzunda serinledi. Tehlikeyi hiçe sayan çocukların, maske takmayıp, sosyal mesafe kuralına uymamaları da dikkat çekti. l

    Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattıAnkara'da, akşam başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte gök gürültüsü ve şimşekler, tedirginlik yaratırken yıldırım düşme anı kameraya yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eğitim uçağı düştü pilotlar kurtuldu

    Eğitim uçağı düştü pilotlar kurtuldu

    Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

    Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

    Sokak ortasında park kavgası

    Sokak ortasında park kavgası

    İki yılda 58 doktora meslekten men cezası

    İki yılda 58 doktora meslekten men cezası

    Sıradaki Haber