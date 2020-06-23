Çocuklar, yasak ve tehlike dinlemedi

İzmir’de sıcaktan bunalan çocuklar, yasağa ve tehlikeye aldırış etmeden çeşitli yerlerdeki süs havuzlarına girdi. Kentte 33 derece hava sıcaklığına yüzde 40’a yakın nem de eklenince bir grup çocuk, Konak Meydanı’nda bulunan, içinde elektrik aksamı olan süs havuzunda serinledi. Tehlikeyi hiçe sayan çocukların, maske takmayıp, sosyal mesafe kuralına uymamaları da dikkat çekti. l