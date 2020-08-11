Çocuklara ayda 4 kilo süt

Saruhanlı Belediyesi, ilçede 2-3 yaş arasında yardıma muhtaç ailelerin çocuklara ayda 4 kilogram süt dağıtacak. Ağustos ayı olağan meclis toplantısında, Tarımsal Kalkınma Süt Kooperatifleri ve Birlikleri’nden süt satın alınabilmesi için Başkan Zeki Bilgin’e yetki verildi. Bilgin, “Sosyal belediyecilik etkinliklerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Bu kapsamda çocuklarımıza haftada 1 kilogram olmak üzere, ayda 4 kilogram süt dağıtacağız” dedi.

Toplantıda ayrıca belediyeye 15 adet motosiklet alınması ve bu motosikletlerin ihtiyaç halinde Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na tahsis edilebilmesine yönelik protokol yapılabilmesi amacıyla da Başkan Bilgin’e yetki verildi.