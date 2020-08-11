11.08.2020 - 07:00 |
Çocuklara ayda 4 kilo süt
Saruhanlı Belediyesi, ilçede 2-3 yaş arasında yardıma muhtaç ailelerin çocuklara ayda 4 kilogram süt dağıtacak.
Saruhanlı Belediyesi, ilçede 2-3 yaş arasında yardıma muhtaç ailelerin çocuklara ayda 4 kilogram süt dağıtacak. Ağustos ayı olağan meclis toplantısında, Tarımsal Kalkınma Süt Kooperatifleri ve Birlikleri’nden süt satın alınabilmesi için Başkan Zeki Bilgin’e yetki verildi. Bilgin, “Sosyal belediyecilik etkinliklerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Bu kapsamda çocuklarımıza haftada 1 kilogram olmak üzere, ayda 4 kilogram süt dağıtacağız” dedi.
Toplantıda ayrıca belediyeye 15 adet motosiklet alınması ve bu motosikletlerin ihtiyaç halinde Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na tahsis edilebilmesine yönelik protokol yapılabilmesi amacıyla da Başkan Bilgin’e yetki verildi.
İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.