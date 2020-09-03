Çocuklara göz sağlığı uyarısı

Özellikle gelişme çağındaki çocukların günde 2 kez 20 dakikadan fazla ekranlı araç kullanmalarını uygun bulmadıklarını vurgulayan Op. Dr. Küçükgül, “Öncelikle çocukların varsa kırma kusurlarının tam düzeltilmiş olması gerekli, bunun için de her eğitim yılı başında tam komple bir göz muayenesinden geçirilmeleri önemli. Mümkünse tablet ya da dizüstü bilgisayar yerine televizyon ya da masaüstü ekranlar tercih edilmelidir. Ekran çok yakın olmamalı, üst sınırı göz hizasında olmalı. Ders aralarını balkona ya da bahçeye çıkıp birkaç dakika da olsa 5-6 metre uzağa bakarak değerlendirmeliler” dedi.