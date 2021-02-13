Çocuklara güvenli park

Bornova Belediyesi, parklardaki oyun gruplarında oluşabilecek kazalara karşı çocukların korunabilmeleri için yenileme çalışmalarına başladı. Zeminlere kauçuk döşeme çalışmaları kapsamında 47 park yenilenecek. Oyun alanında bulunan ve eski durumda olan oyuncaklar yenilenirken, oyuncak sayısı az olan yerlere de yeni oyuncaklar konulacak.