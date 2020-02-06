06.02.2020 - 00:45 |
Çocuklara moral
Akhisar Belediyesi, deprem sarsıntılarının yoğun olarak yaşandığı kırsal mahallelerdeki çocuklara ücretsiz sinema etkinliği düzenledi.
Toplum Sağlığı Merkezi’nden psikologların da yer aldığı etkinlikte, çocuklar tüm streslerini atarak doyasıya eğlendi. Akhisar’ın kırsal mahalleleri Musalar, Karabörklü, Süleymanlı, Kadıdağ ve Tütenli Mahallesinden gelen çocuklara, patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Başkan Besim Dutlulu, “Gelecek nesillerimizin sağlıklı ve huzurlu yetişmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktıAvrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.