Çocuklara moral

Toplum Sağlığı Merkezi’nden psikologların da yer aldığı etkinlikte, çocuklar tüm streslerini atarak doyasıya eğlendi. Akhisar’ın kırsal mahalleleri Musalar, Karabörklü, Süleymanlı, Kadıdağ ve Tütenli Mahallesinden gelen çocuklara, patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Başkan Besim Dutlulu, “Gelecek nesillerimizin sağlıklı ve huzurlu yetişmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.