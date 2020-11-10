Çocuklara motivasyon

Çocuklar için müzikli oyun sahneledi. Depremde büyük korku yaşayan miniklerin zaman zaman katıldıkları oyundan sonra da Balçova Belediyesi ekipleri boya, kitap ve defter dağıttı. Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, belirli aralıklarla çocuk oyunları sahnelemeye devam edeceklerini ifade etti.