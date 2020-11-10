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    10.11.2020 - 00:03 |

    Çocuklara motivasyon

    İzmir’de geçen hafta meydana gelen deprem sonrasında, çadır kentlerde kalan çocuklara moral vermek ve yaşadıkları travmadan uzaklaştırmak için düzenlenen etkinlerden birini de Balçova Belediyesi Gençlik Tiyatrosu gerçekleştirdi.

    Çocuklara motivasyon

    Çocuklar için müzikli oyun sahneledi. Depremde büyük korku yaşayan miniklerin zaman zaman katıldıkları oyundan sonra da Balçova Belediyesi ekipleri boya, kitap ve defter dağıttı. Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, belirli aralıklarla çocuk oyunları sahnelemeye devam edeceklerini ifade etti.

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