‘Çocuklara söz hakkı verilmeli’

İlkokul döneminde, günde 5 kereden fazla ve 30 dakikadan uzun süren online derslerin çocuklar için zorlayıcı olduğunu vurgulayan Küçük, çözüm konusunda ebeveynlere ve öğretmenlere tavsiyelerde bulundu. Küçük, “Ebeveynler çocukları için günlük plan yaparak, çalışma ortamlarını sadeleştirerek, stres ortamında güven vererek destek olabilir. Öğretmenlerin öğrencilerinin dikkatini canlı tutabilmeleri için onlara söz vermesi gerekir” diye konuştu.