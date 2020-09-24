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    HaberlerEge Haberleri ‘Çocuklara söz hakkı verilmeli’
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    24.09.2020 - 00:02 |

    ‘Çocuklara söz hakkı verilmeli’

    İZMİR Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Önder Küçük, “Çocukların online eğitimde çok fazla ‘dinleme’ durumunda kalmaması, konuşmalarına olanak tanınması, yazmalarının teşvik edilmesi, öğrenme süreçlerini olumlu etkileyecektir” dedi.

    ‘Çocuklara söz hakkı verilmeli’

     İlkokul döneminde, günde 5 kereden fazla ve 30 dakikadan uzun süren online derslerin çocuklar için zorlayıcı olduğunu vurgulayan Küçük, çözüm konusunda ebeveynlere ve öğretmenlere tavsiyelerde bulundu. Küçük, “Ebeveynler çocukları için günlük plan yaparak, çalışma ortamlarını sadeleştirerek, stres ortamında güven vererek destek olabilir. Öğretmenlerin öğrencilerinin dikkatini canlı tutabilmeleri için onlara söz vermesi gerekir” diye konuştu.

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