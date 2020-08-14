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    HaberlerEge Haberleri Çocuklara ücretsiz olarak dikiyorlar
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    14.08.2020 - 00:01 |

    Çocuklara ücretsiz olarak dikiyorlar

    İzmir'de Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin (SGDD-ASAM) yürüttüğü Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi’nde danışmanlık hizmeti alan mülteci kadınlar, koronavirüse karşı çocuklar için renkli kumaşlardan maske dikiyor.

    Çocuklara ücretsiz olarak dikiyorlar

    1000 adet üretilmesi planlanan kumaş maskeler, 5-14 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz olarak dağıtılacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilipak'a sert tepkiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü” programında, Abdurrahman Dilipak'ın kadınlarla ilgili sarfettiği hakaretvari sözlerine sert tepki gösterdi.
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