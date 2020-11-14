Çocuklarda diyabet tehlikesi

Çocuklarda görülen tip 2 diyabet hastalığının dünyada büyük bir hızla arttığını belirten uzmanlar, en büyük nedenin obezite olduğunu söylüyor. Son 15 yılda çocuklarda tip 2 diyabet hastalığında yüzde 50 artış gözlendiğini belirten İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Sibel Karkaç, “Rutin kontrol için hastaneye gelen her çocuğun vücut kitle endeksinin hesaplanması gerekiyor. Vücut kile indeksi 95 persentilin üzerindeki çocuklarda kolay yapılabilir bir tetkik olduğundan açlık şekerine bakılmalı” dedi. Çocuklarda görülen Tip 2 diyabetin tedavisinde haraketli yaşam şeklinin önemine değinen Karkaç, şöyle konuştu:

Günde bir saat spor

“Beslenmenin düzenlenmesi ve egzersizin alışkanlık haline getirilmesi tedavinin vazgeçilmez unsurudur. Şeker içeren içecekler ve hazır meyve sularının beslenmeden tamamen çıkarılması, meyve ve sebze alımının artırılması, işlenmiş ve paketlenmiş ve rafine basit şekerlerden yapılmış gıdaların tüketilmemesi benimsetilmelidir. Kahvaltı kesinlikle atlanılmamalı. Alınan besinlerin miktarı, cinsi ve öğün sayısı kayıt edilmelidir. Çocuk, günde en az bir saat egzersiz yapmaya yönlendirilmeli. Diyet ve egzersizle kontrol altına alınamayan ve ilerleyen semptomlar varlığında tedaviye ilaç eklenebilir.”