Çocuklardan büyüklere ders

Tüm kapılara öğrenciler tarafından yazılan ‘Misafir kabul etmiyoruz, misafirliğe gitmiyoruz’ uyarı notları asıldı. İlkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Hayat Yılmaz, “Maske, temizlik ve sosyal mesafeyi koruyun. Okullarımız da açılsın ki biz de artık okulumuza gidelim ve bir şeyler öğrenelim” dedi. Velilerden Kadriye Yılmaz da, “Çocuklarımız büyüklere ders niteliğinde bir proje başlattı. İnşallah onlar sayesinde bu kötü günleri atlatacağız” diye konuştu. Projeyi başlatan 80’inci Yıl Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Selma Karakaş ise, amaçlarının ev ziyaretlerini ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu da, “Çocuklarımızla gurur duyduk” şeklinde konuştu. l DHA