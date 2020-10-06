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    06.10.2020 - 00:04 |

    Çocukları kırmadı

    Çocukları kırmadı

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören çocukların, “Başkan amca hastane bahçesine park istiyoruz” sözleri üzerine hemen harekete geçti. Başkan Batur, “Çocuklarımızın tedavi süreçlerine biz de destek olmak istedik; çünkü bu sürecin hem onlar hem de aileleri için çok zor olduğunu biliyoruz. Bu hastalığın tedavisinde moral her şeyden önemli. Bunu sağlamak adına katkımız olursa ne mutlu bize. Çocuklarımızın, doktorlarının izin verdiği ölçüde bu parkta keyifli zaman geçireceklerini umut ediyoruz” dedi. Başkan Batur, parkın en kısa sürede çocukların hizmetine açılacağını söyledi.

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