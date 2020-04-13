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    13.04.2020 - 00:03 |

    Çocukları sevindirdiler

    Çocukları sevindirdiler

    Bornova Belediyesi, doğum günü sokağa çıkma yasağına denk gelen 14 yaşındaki Doğukan Yavuz’a pasta sürprizi yaptı. Polis ekipleri de, 7 yaşındaki Ali Aras’ın doğum gününü kutladı.

    Doğum günleri sokağa çıkma yasağına denk gelen miniklerin isteklerini Bornova Belediyesi ile 155 Polis İmdat ekipleri kırmadı. Bornova Belediyesi, cuma gecesi geç saatlerde ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından özel ekipler kurdu, acil ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar için başlattığı evlere ekmek ve yiyecek servisini aralıksız sürdürdü. Ekipler, Bartu bebek için bebek bezi, 4 yaşındaki Melis için de eve süt götürdü. Başkan Mustafa İduğ, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan baba Erkan Yavuz’un, “Yarın benim oğlumun doğum günü sokağa çıkamadığımız için pasta alamadık. Oğlumu sevindirirseniz çok mutlu oluruz” şeklindeki mesajına duyarsız kalmadı.

    Başkan İduğ, Doğukan’ı görüntülü arayarak doğum gününü de kutladı, ekiplerle pasta gönderdi. İduğ, “Her bir ihtiyacı karşıladığımızda, her sorunu çözdüğümüzde mutluluğumuz artıyor” dedi. İzmir’de de 155 Polis İmdat hattını arayarak doğum günü için pasta isteyen, Bayraklı’nın Gümüşpala semtinde yaşayan Ramazan ve Derya Eraslan’ın çocukları 7 yaşındaki Ali Aras’ın çağrısına duyarsız kalamadı. Ekipler, üzerinde mumları yanan pastayla Eraslan Ailesi’nin kapısını çaldı. Kapıyı açan çocuğa “İyi ki doğdun Ali” diye şarkı söyleyen polisler, daha sonra çocuktan mumu üflemesini istedi.

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