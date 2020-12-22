‘Çocuklarım oynuyor gibi hissedeceğim...’

İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda 2 çocuğu, 2 yeğeni ve annelerini kaybeden Emine ve Hüseyin Bilgin Yücel çifti, alanın çocuk parkı olması için belediyeler ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuru yaptı. Karşıyaka’daki Adalet Bakanlığı’na ait lojmana taşınan çift, enkazdan bulabildikleri çocuklarına ait oyuncak ve fotoğraflardan yeni evlerinde bir anı köşesi oluşturdu. Anne Emine Yücel, “Bu alanın simge haline gelmesi ve bu bölgede depremin olduğunu kimseye unutturmamak için buranın çocuk parkı olmasını istiyorum. Orası park olursa ben orada oynayan çocukları gördüğüm zaman aynı kendi çocuklarım orada oynuyormuş gibi hissedeceğim” dedi.