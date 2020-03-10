Çocukların hayal ettiği Bayraklı

Bayraklı Belediyesi, Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti vizyonu kapsamındaki çocuk meclisi için ilk adımı attı. Başkan Serdar Sandal’ın yanı sıra meclis üyeleri ile çok sayıda çocuk ve ailelerinin katıldığı toplandtıda minikler adaylıklarını ve projelerini açıkladı.

“Sizinle birlikte yeni bir kent oluşturmak istiyoruz ve bunun için sizlerden ilham almamız lazım” sözleriyle çocuklara seslenen Sandal, “Çocuklarımız için bir kent oluşturmak istiyoruz. Bu kentte çocuklarımızın neye ihtiyacı olduğunu biz değil, kendileri belirlesin istiyoruz. Spor ve bilim olimpiyatları, festivaller, çeşitli etkinlikler düzenleyerek dünyaya entegre olalım istiyoruz. Siz nasıl bir Bayraklı istiyorsanız, biz öyle bir Bayraklı oluşturacağız. İyi düşünmezseniz, doğru düşünmezseniz, yanlış işler olur. Aklınıza gelen ya da okuduğunuz, gördüğünüz konularla ilgili notlar alın. Arkadaşlarımız sizin aldığınız notlardan faydalanacak. İşini doğru yapmayan olursa da gelip, bizi eleştireceksiniz” diye konuştu.

Doğançay’daki 150 dönümlük arazide Büyükşehir ile beraber çocuk ve gençlik köyü inşa edeceklerini belirten Sandal, “Sporun her alanına destek olacağız, 24 mahallemizde kreşlerimizi açacağız, belirli yerlerde eğitim merkezlerimizi oluşturacağız” dedi. Tek tek kürsüye gelerek sunum yapan çocuklardan öne çıkan başlıca projelerse şunlar oldu:

Fikirlerini anlattılar

“Güneş enerjisinden daha verimli faydalanılarak, yeni sistemlerle kendi elektriğini üreten bir belediye olmak. Yoksullukla mücadele etmek. Doğal afetlere karşı tedbirler almak ve bilinçlendirme toplantıları düzenlemek. Yeni parklar, yaşam alanları, spor tesisleri, eğitim merkezleri ve zeka geliştirici oyun alanları kurmak.”

2 yıl süreyle seçilecek meclis ayda bir toplanacak ve ilçenin sorunlarını, sıkıntılarını, çocukların bakış açısından dile getirme imkanı tanıyacak. Çocuk meclisi seçimleri 4 Nisan’da gerçekleştirilecek ve meclis ilk kez 23 Nisan’da toplanacak.

Gençlere BAYSEM’i sordu

Bayraklı Belediyesi Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Müdürlüğü, Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) öğrencilerine yönelik anket düzenledi. Müdürlük, elde edilecek bilgiler doğrultusunda yeni eğitim-öğretim yılı öncesi hazırlık yapacak. Bayraklı’da eğitimin öncelikli konulardan biri olduğunu dile getiren Başkan Serdar Sandal, “Modern, çağdaş ve yenilikçi bir eğitim modeli ile daha iyiyi yapmak için öğrencilerimizin görüşlerini aldık” dedi.