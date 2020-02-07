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    HaberlerEge Haberleri ‘Çocukların hayali gerçeğe dönüşecek’
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    07.02.2020 - 07:00 |

    ‘Çocukların hayali gerçeğe dönüşecek’

    İzmİr Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve İzmir Kalkınma Ajansı’nca (İZKA) desteklenen Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi’nin resmi açılışı yapıldı.

    ‘Çocukların hayali gerçeğe dönüşecek’

    İzmİr Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve İzmir Kalkınma Ajansı’nca (İZKA) desteklenen Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi’nin resmi açılışı yapıldı. Açılışa katılan Tunç Soyer, “Sürdürülebilir gelişme hedeflerine ulaşmak ve İzmir’in dünyayla bütünleşmesini sağlamak için yapacağımız en kalıcı şey çocuklarla ilgili çalışmalardır. Onların eğitimine, donanımına katkı sağlayabiliyorsak, hayal dünyalarına yeni bir kapı açabiliyorsak en doğru işi yaptığımızı düşünüyorum” dedi.

    Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.
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