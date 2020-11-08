Çocukların ilk sütü başkandan

Belediye Başkanı Besim Dutlulu, miniklere sütlerini dağıttı, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yatırım yapmaya ve onların sağlıklı büyümeleri için çalışmaya devam ediyoruz. 2-5 yaş arasındakilere her ay düzenli olarak dağıtacağız” dedi. Köy Kooperatifleri Manisa Birliği’yle işbirliği yaptıklarını belirten Başkan Dutlulu, “Hem süt üreticilerini destekleyerek kırsal kalkınmaya destek veriyoruz, hem de çocuklarımız sağlıklı gelişiyor” diye konuştu.