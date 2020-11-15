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    HaberlerEge Haberleri Çocukların kitabı Başkan Erdoğan’dan
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    15.11.2020 - 00:01 |

    Çocukların kitabı Başkan Erdoğan’dan

    Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 9-15 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında çocuklarla buluştu.

    Çocukların kitabı Başkan Erdoğan’dan

    Çocuklara kitap hediye eden Başkan Erdoğan, kitap okumanın önemini anlattı, bol bol okumaları tavsiyesinde bulundu. Başkan Erdoğan, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklara kitabı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kutlanan Dünya Çocuk Kitapları Haftası vesilesiyle onların hayatından hiçbir zaman kitapların eksik olmamasını diliyorum. Bizler gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz” dedi. 

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