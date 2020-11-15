Çocukların kitabı Başkan Erdoğan’dan

Çocuklara kitap hediye eden Başkan Erdoğan, kitap okumanın önemini anlattı, bol bol okumaları tavsiyesinde bulundu. Başkan Erdoğan, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklara kitabı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kutlanan Dünya Çocuk Kitapları Haftası vesilesiyle onların hayatından hiçbir zaman kitapların eksik olmamasını diliyorum. Bizler gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz” dedi.