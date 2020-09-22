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    HaberlerEge Haberleri ‘Çocukların sağlığı en önemlisi’
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    22.09.2020 - 07:00 |

    ‘Çocukların sağlığı en önemlisi’

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, pandemi tedbirleriylekısıtlı olarak başlayan 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ilçeye ve ülkeye başarılar getirmesini temenni etti.

    ‘Çocukların sağlığı en önemlisi’

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, pandemi tedbirleriylekısıtlı olarak başlayan 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ilçeye ve ülkeye başarılar getirmesini temenni etti. “Salgın tehlikesi geçmiş değil, vaka sayılarındaki artış nedeniyle evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim” diyen Bilgin, “Maske takalım, sosyal mesafe kuralına uyalım ve temizliğe önem verelim. Evlatlarımızın sağlığı her şeyden önemli” ifadelerini kullandı.

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