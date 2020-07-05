Çocukların yüzü gülsün

Eski Bisikletin Mutluluk Olsun” sloganıyla yardımseverlerden toplanacak kullanılabilir durumdaki bisikletler, tamir edilip boyanacak; eylül ayındaki Dünya Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında imkanı kısıtlı olan çocuklara hediye edilecek. Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı’yı çocukların ve gençlerin omuzlarında yükselteceğiz. Onlar bizim geleceğimiz. Durumu kısıtlı olan çocuklarımızı bisiklet sahibi yapmak ve bununla birlikte de ilçemizde bisiklet kullanımı konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz. Herkesi destek olmaya davet ediyoruz” dedi. Destek olmak isteyenler 0 232 477 20 00 / 2527 telefon numarasından belediyeye ulaşabilir.