BİST115.748-0.99EURO7.720.23USD6.860.21ALTIN392.360.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Çocukların yüzü gülsün
    ABONE OL
    05.07.2020 - 00:03 |

    Çocukların yüzü gülsün

    Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen Bayraklı Belediyesi, ihtiyaç sahibi çocukları bisiklet sahibi yapmak için kampanya başlattı.

    Çocukların yüzü gülsün

     Eski Bisikletin Mutluluk Olsun” sloganıyla yardımseverlerden toplanacak kullanılabilir durumdaki bisikletler, tamir edilip boyanacak; eylül ayındaki Dünya Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında imkanı kısıtlı olan çocuklara hediye edilecek. Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı’yı çocukların ve gençlerin omuzlarında yükselteceğiz. Onlar bizim geleceğimiz. Durumu kısıtlı olan çocuklarımızı bisiklet sahibi yapmak ve bununla birlikte de ilçemizde bisiklet kullanımı konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz. Herkesi destek olmaya davet ediyoruz” dedi. Destek olmak isteyenler 0 232 477 20 00 / 2527 telefon numarasından belediyeye ulaşabilir.

    istanbul'da dolunay büyülediİstanbul'da akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul Boğazı'nda teknelerde corona virüs denetimi

    İstanbul Boğazı'nda teknelerde corona virüs denetimi

    Bakanlık genelge gönderdi! O işlerde çalışmaları yasak...

    Bakanlık genelge gönderdi! O işlerde çalışmaları yasak...

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    Bugünkü iyileşen sayısı 1214 oldu! İşte 4 Temmuz koronavirüs vaka ve ölü sayısı...

    Bugünkü iyileşen sayısı 1214 oldu! İşte 4 Temmuz koronavirüs vaka ve ölü sayısı...

    Sıradaki Haber