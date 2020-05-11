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    11.05.2020 - 00:05 |

    Çocuklarının rol modelleri

    İZMİR’DE yaşayan İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) üyesi 3 anne, çocuklarına örnek olabilmek için çalışan anne olmayı tercih ediyor.

    Çocuklarının rol modelleri

    Kendilerini hayata bağlayan rolün annelik olduğunu dile getiren Betül Sezgin (47), Aybige Çalık (37) ve Dilek Kalkan (42), koronavirüs salgını nedeniyle işlerini evlerinden yürütürken, en kısa sürede çalışma hayatına dönecekleri günü bekliyor. Sezgin, Çalık ve Kalkan, “Biz anneyiz. Kadının hem iş hem ev hayatında birlikte aktif olarak rol aldığını görüyoruz. Kadınlar iş hayatlarında ne kadar başarılı olursa ev hayatlarında da o kadar başarılı. Çocuklarımıza yaşamımızla örnek olabilmek için çalışıyoruz. Onlara rol model olmak istiyoruz” diye konuştu. NEVRA UÇKAÇ DHA

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