‘Çocuklarınız bize emanet’

Kademeli başlayan yüz yüze eğitimle birlikte 19 Ekim’de kantinler de açıldı. Aylardır çalışmayan kantinci esnafının rahat bir nefes aldığını belirten İzmir Kantinciler Odası Başkanı Rasim Topçu, “800 kantin çalışmaya başladı. Okullarda devam mecburiyeti yok, doğal olarak hiçbir şey salgın öncesi gibi olmayacak. Önceden 3 kişi yanımızda çalışıyor ise şimdi bir kişi ile idare edeceğiz. Stoklarımızı düşük tutacağız. Kira bedellerinin gerçekçi belirlenmesi, vergi ve SGK primleri için yapılandırma çalışmaları olumlu. Ancak bizim uzun vadeli, sıfır faizli kredi desteklerine de ihtiyacımız olacak. Çünkü 2020-21 öğretim yılında da önümüzü göremiyoruz. Yine de aylardır gelir getirici faaliyette bulunamayan kantinci esnafı için sevindirici bir karar” dedi. “Velilerin de içi rahat olsun, çocukları bize emanet” diyen Topçu, şöyle konuştu:

“Okul idareleri, aile birlikleri, milli eğitim ve diğer resmi kuruluşlarla işbirliği içinde 14 kurala uygun şekilde hizmet verecek, evlatlarımıza sahip çıkacağız, göz kulak olacağız. Çocukların okul dışından alışveriş etmeleri riskli olacak. Bu konuda velilerin çocuklarına da telkinde bulunmaları, disiplin içinde çalışacak olan kantinlerimizin haricinde gıda ürünlerini almamalarını öğütlemeleri önemli.”