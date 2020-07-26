Çocuklarıyla konserde

Akhisar Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında açık hava yaz konserlerine kaldığı yerden devam ediyor. Gölet alanında düzenlenen konserlerin üçüncü haftasında Müziksel Band Orkestrası, Asil Deniz Yıldız ve Gökhan Güngör şarkılarıyla dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Konsere çocuklarıyla birlikte katılan Başkan Besim Dutlulu, “Yeni normalleşme sürecinde halkımıza moral vermek, ruhumuzu dinlendirmek ve yaz gecelerimizi eğlenceli hale getirmek için açık hava yaz konserlerimize başladık. Ücretsiz etkinliklerimize hemşehrilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.