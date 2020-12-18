Çocukluktan belliydi

Manisa Salihli’de eğitim gördüğü dönemde henüz ilkokuldayken üzüm kurutma projesi geliştiren ve TÜBİTAK’tan ödül alan Melisa Tokmak, şu an ABD’de bulunan Silikon Vadisi’ndeki bir şirkette üst düzey yöneticilik yapıyor. Başarıya giden yolu anlatan Tokmak, Silikon Vadisi’nde diğer yabancı girişimciler gibi insanların hayatına yardımcı olan bir şirket kurmak istediğini belirtti, “Bunun yolu çok çalışmaktan geçiyor. Bütün Türk gençlerinin kendisine güvenmesini istiyorum” diye konuştu.