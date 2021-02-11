Coğrafi işaret tamam sırada sıkı denetim var

Avrupa Birliği’nden de coğrafi işaret alan ilk Türk zeytinyağı olan Milas zeytinyağının kalitesinin korunabilmesi için yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MİTSO) buluşan üreticiler, tağşiş ve ürünlerin sunulduğu kapların sağlıklı olmasıyla ilgili çok sıkı denetim yapılması gerektiğini belirtti. MİTSO Başkanı Reşit Özer de, “Markalarınızı oluşturup coğrafi işaret standartlarında zeytinyağı ürettiğiniz için çok önemli bir iş başardınız. Bundan sonra coğrafi işaret standartlarında üretimimizi artırmalıyız. Kaliteyi korumalıyız. Tanıtıma önem vermeliyiz” diye konuştu. Üreticilerin diğer talepleriyse; AB’nin 100 ton kotasının coğrafi işaretli ürüne uygulanmaması için girişimlerde bulunulması ve zeytin ağaçlarının bakımı için eğitimli personel sağlanması oldu.