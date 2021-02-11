BİST1.5470.20EURO8.550.01USD7.05-0.01ALTIN417.690.11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Coğrafi işaret tamam sırada sıkı denetim var
    ABONE OL
    11.02.2021 - 00:02 |

    Coğrafi işaret tamam sırada sıkı denetim var

    Coğrafi işaret tamam sırada sıkı denetim var

    Avrupa Birliği’nden de coğrafi işaret alan ilk Türk zeytinyağı olan Milas zeytinyağının kalitesinin korunabilmesi için yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MİTSO) buluşan üreticiler, tağşiş ve ürünlerin sunulduğu kapların sağlıklı olmasıyla ilgili çok sıkı denetim yapılması gerektiğini belirtti. MİTSO Başkanı Reşit Özer de, “Markalarınızı oluşturup coğrafi işaret standartlarında zeytinyağı ürettiğiniz için çok önemli bir iş başardınız. Bundan sonra coğrafi işaret standartlarında üretimimizi artırmalıyız. Kaliteyi korumalıyız. Tanıtıma önem vermeliyiz” diye konuştu. Üreticilerin diğer talepleriyse; AB’nin 100 ton kotasının coğrafi işaretli ürüne uygulanmaması için girişimlerde bulunulması ve zeytin ağaçlarının bakımı için eğitimli personel sağlanması oldu.

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      10 yaşındaki çocuk ölü bulundu... Ailesi sinir krizi geçirdi

      10 yaşındaki çocuk ölü bulundu... Ailesi sinir krizi geçirdi

      Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

      Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

      Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

      Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

      Son dakika: Bakan Koca'dan çok kritik yüz yüze eğitim açıklaması

      Son dakika: Bakan Koca'dan çok kritik yüz yüze eğitim açıklaması

      Sıradaki Haber