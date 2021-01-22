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    22.01.2021 - 07:00 |

    Çok özel içeriklerle sizi bekliyor

    Tuğba Yurt, 2021 yılında YouTube’a özel olarak hazırladığı içeriklerle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

    Çok özel içeriklerle sizi bekliyor

    Tuğba Yurt, 2021 yılında YouTube’a özel olarak hazırladığı içeriklerle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Yurt, kendine ait kanal için 23 şarkı hazırladı. İlk akustik videosunun 15 Ocak’ta yayına girdiğini belirten Yurt, “Kendi YouTube kanalımda takipçilerimle güzel bir etkileşim yakaladım. İki haftada bir yeni şarkı paylaşacağım. Profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Ayrıca, üç şarkımızı Youtube’a eklenen VR Virtual Reality (sanal gerçeklik) özelliklerine uygun olarak çektik” dedi.

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