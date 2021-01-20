Çok yoğun mesai

İlçenin 61 mahallesinde de kar yağışı görülürken, özellikle yüksek rakımlı Gözler, Kurtluca, Güzelpınar, Uzunpınar, Haytabey, Akdere, Belenardıç, Eymir gibi mahallelerde kar yüksekliği 15 cm’yi geçti. Buralarda iş makinalarıyla kar küreme çalışmaları yapıldı. Şehir merkezinde de etkili olan karın vatandaşları olumsuz etkilememesi için Pamukkale Belediyesi yoğun mesai harcadı. Başkan Avni Örki, “Özellikle Gözler, Uzunpınar gibi yüksek rakımlı mahallelerimizi birbirine bağlayan yollarımızın hep açık kalması için ekiplerimiz yoğun mesai harcıyor. Her an teyakkuzdayız” dedi.