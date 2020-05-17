Çöl sıcağında plajlar doldu

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre sakinliğini koruyan Çeşme ilçesindeki Ilıca Plajı, hava sıcaklığının 31 dereceye kadar çıkması üzerine vatandaşların akınına uğradı. Plajdan denize girenler, sosyal mesafeye dikkat ederek güneşlendi. Plajdakiler, tedirgin hissetmediklerini, plajın de tertemiz olduğunu dile getirdi. - NEVRA UÇKAÇ DHA