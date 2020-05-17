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    HaberlerEge Haberleri Çöl sıcağında plajlar doldu
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    17.05.2020 - 00:06 |

    Çöl sıcağında plajlar doldu

    Çöl sıcağında plajlar doldu

    Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre sakinliğini koruyan Çeşme ilçesindeki Ilıca Plajı, hava sıcaklığının 31 dereceye kadar çıkması üzerine vatandaşların akınına uğradı. Plajdan denize girenler, sosyal mesafeye dikkat ederek güneşlendi. Plajdakiler, tedirgin hissetmediklerini, plajın de tertemiz olduğunu dile getirdi. - NEVRA UÇKAÇ DHA

    Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
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