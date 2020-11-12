Çöp, ekonomik değere dönüştü

Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda atmosfere yayılan metan gazını elektriğe çevirmek için hazırlanan tesise 2 motor takviyesi daha yapılarak 5.6 megavat olan kurulu gücünü 8.4 megavat kurulu güce ulaştırdı. Tesiste, 400 bin ton çöp işlenerek 50 bin haneye enerji olarak veriliyor.



50 bin hane



2021 yılında üretimin daha da artırılması hedeflenen tesis, 2020 yılının başından bu yana 12 milyon metreküp metan gazının salımını engelledi. Türkiye’nin en önemli çevre projelerinden birine imza attıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Tesiste, yıllık ortalama 400 bin ton çöp işlenerek, 18 bin hanenin aylık enerji ihtiyacı karşılanıp, tesisin tam zamanlı üretime geçmesiyle bu sayı 50 bin haneyi buldu” dedi. Yılmaz, “Doğaya, toprağa ve insana saygılı çevreci yatırımlarımız devam edecek” diye konuştu.